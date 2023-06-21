Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения, причем ошибся в сторону переоценки.

Это признала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на сегодняшнем брифинге.

Она объяснила эту ситуацию тем, что службы Пентагона использовали стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не так называемую остаточную стоимость. Получалось, что стоимость оборудования, которое было изъято из американских запасов и предоставлено Украине, завышалась.

Это продолжалось с самого начала предоставления помощи, но "поймали" ошибку только сейчас.

"Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го – 2,6 миллиарда долларов, то есть всего 6,2 миллиарда долларов", – уточнила Сингх.

Она также добавила, что обнаруженная "переоценка" никак не повлияет на размеры помощи Украине и ее финансирования, одобренного Конгрессом.

Ранее Белый дом отправил в Конгресс проект оборонного бюджета США с рекордными для мирного времени расходами.

Также стало известно, что Украина ведет с США закрытые переговоры о передаче истребителей, беспилотников и ракетных комплексов.