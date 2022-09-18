Украина ведет закрытые переговоры с США о передаче ВСУ американских истребителей четвертого поколения F-16, разведывательно-ударных беспилотников Gray Eagle, а также зенитных ракетных комплексов Patriot. Информацию об этом получило издание Politico.

С другой стороны, отмечает Politico, украинская молниеносная операция в Харьковской области убедила США в том, что ВСУ могут действовать результативно и эффективно. Это, безусловно, может ускорить ход "тихих" переговоров.

Потому что весной и летом передачу ударных беспилотников и истребителей блокировал Белый дом, но в мае появились сообщения о подвижках по поводу противозенитных ракетных комплексов, которые должны были войти в новый пакет американской помощи.

По словам трех источников издания в отрасли и людей, поддерживающих связь с киевским правительством, продолжаются разговоры, что в какой-то момент в будущем Украина получит "Патриоты", F-16 и "Серых орлов".

Американскую сторону беспокоит не только то, что высокотехнологичные системы могут спровоцировать Москву, но и то, что сложное техническое обслуживание и поддержка систем создадут проблемы для Украины в разгар войны.

В случае с "Патриотами" есть объективные факторы. Относительная нехватка комплексов затрудняет снабжение Украины. Подразделения Patriot армии США являются одними из наиболее развернутых подразделений на службе, и союзники в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе требуют именно их, надеясь на защиту, которую они обеспечивают.

Существует также проблема расстановки приоритетов: союзники по НАТО тоже хотят эти системы. По мере того, как все больше восточноевропейских стран отказываются от своих старых российских или даже советских самолетов, они надеются, что США начнут продавать или финансировать F-16 для собственной обороны.

С истребителями тоже не всё гладко. Поставка 14 самолетов F-16 в Словакию, которая передала свои МиГ-29 Украине, уже отложена на год - до 2024 года - ввиду проблем с цепочкой поставок, и Тайвань также остается в списке приоритетов для самолетов и их запасных частей.

Некоторые из этих более сложных систем, в том числе F-16, которые должны быть выведены из эксплуатации ВВС США, "вероятно, появятся после того, как этот конфликт закончится", - сказал сотрудник Конгресса, знакомый с ситуацией.

Что касается запроса на ракетные батареи Patriot, то США согласились профинансировать продажу Украине Национальной передовой зенитно-ракетной системы (NASAMS).

Официальные лица предупреждают, что возможности Украины по обучению и использованию обеих систем одновременно будут в лучшем случае ограничены.

Пентагон недавно заключил с Raytheon Technologies контракт на 182 миллиона долларов, используя средства Инициативы содействия безопасности Украины, для NASAMS. Первые две системы будут доставлены в течение следующих двух месяцев, заявил в пятницу Пентагон.

Украинская молниеносная операция по захвату Харькова и вытеснению российских войск с тысяч квадратных миль украинской территории в этом месяце сыграла на силе Украины - быстром принятии решений на местах и ​​эффективном использовании артиллерии и высокоточных боеприпасов, отчасти под руководством своевременной американской разведки.

Она одновременно обнажила слабые стороны России в руководстве и логистике, которые были очевидны во время броска Кремля в сторону Киева в феврале.

Успехи Украины были ошеломляющими, но война не близка к завершению. Киев и Кремль еще даже не начали переговоры о прекращении конфликта, в то время как Украина, похоже, намерена использовать свои новообретенные преимущества.

Тем временем Владимир Путин не проявляет никаких признаков отказа от своей максималистской позиции по смене правительства Украины.

В то время как артиллерийские и бронетанковые бои продолжаются на востоке и юге, российские ракеты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине, что подчеркивает потребность в более современных системах противовоздушной обороны, чем те несколько российских С-300, которые в настоящее время эксплуатируются в Украине.

По словам людей, чтобы в конечном итоге добиться этого, официальные лица США продолжают обсуждать, отправлять ли Patriots в Украину в рамках долгосрочной стратегии.

Обсуждения о том, отправлять ли систему, находятся на ранней стадии в Министерстве обороны, и окончательное решение будет за президентом Джо Байденом. Но тот факт, что официальные лица говорят о таком шаге - серьезное изменение по сравнению с весной, когда официальные лица США отвергли эту идею на корню.

Если план будет реализован, то вполне вероятно, что США подпишут контракт с Raytheon на создание дополнительных систем для Киева, вместо того, чтобы передавать относительно редкие - и широко развернутые - батареи Patriot, находящиеся на вооружении США.

Patriot - это сложная многоцелевая система, предназначенная для уничтожения самолетов, баллистических или крылатых ракет. Помимо США, системой пользуются 17 стран, включая Румынию и Польшу.

По словам Тома Карако, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, это оборонительное оружие заставит российских пилотов дважды подумать, прежде чем атаковать украинские силы.

По сравнению с имеющимися у Украины авиационными и ракетными система "Патриот" - гораздо более новая система с большей дальностью действия, которая предоставит Киеву новые критически важные возможности для защиты от российских атак.

Словакия в апреле отправила Украине старую советскую систему противоракетной обороны С-300, вместо которых Пентагон пообещал передать "Патриоты".

Обещанный США комплекс NASAMS поможетсбивать ракеты малой и средней дальности, но не решит проблемы в комплексе.

Если США решат пойти по пути приобретения, украинцы не будут ожидать поставки "Патриотов" в течение многих лет, тогда сроки будут аналогичны поставкам оружия, о которых администрация Байдена объявила в августе в рамках пакета на 3 миллиарда долларов, который напрямую финансирует контракты с оборонной промышленностью США.

Никакое оборудование не будет доставлено в течение нескольких месяцев, по некоторым позициям могут потребоваться годы. Но официальные лица говорят, что эти инвестиции позволят Украине планировать собственную оборону в будущем.

На вопрос об отправке на Украину "Патриотов" и другого нового оружия представитель Минобороны сказал, что у министерства "в настоящее время нет новых объявлений, которые можно было бы сделать".

Представитель Минобороны заявил, что Patriot будет "менее опасным", чем некоторые другие рассматриваемые системы, в том числе ракеты большей дальности, такие как армейский тактический ракетный комплекс, наступательное оружие, которое может летать на расстояние до 190 миль и достигать территории России. Эти варианты, если верить Белому дому, не рассматриваются.

Разговоры о поставке беспилотника MQ-1C Grey Eagle также ведутся уже несколько месяцев. Похоже, беспилотники не ближе к отправке за границу, чем этой весной, когда обсуждение впервые стало достоянием общественности, но было остановлено из Белого дома.

Есть несколько опасений, в том числе потенциальная потеря технологий, находящихся на беспилотнике, если русские будут его сбивать, а также беспокойство в ВВС США, которые стремятся вывести из эксплуатации собственный флот "Серых орлов", если системы окажутся более живучими на современном поле боя, чем ожидалось. ВВС хотят направить деньги, потраченные на устаревающие беспилотники, на другие приоритеты модернизации.

Всякий раз, когда появляется больше новых технологий, становится ясно, что Украина будет все больше наводняться оборудованием стандарта НАТО, поскольку старые российские запасы боеприпасов и запасных частей истощаются по всей Европе, что ставит западных доноров в положение дарения или продажи элитного оборудования Киеву на десятилетия вперед.

Ранее "Страна" сообщала, что на Западе продолжают обсуждать целесообразность поставок в Украину ПВО и истребителей.