Белый дом заблокировал передачу Киеву четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle, которые несут на борту ракеты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Это произошло после возражений Пентагона о том, что эти технологии могут попасть в руки россиян, а именно - строение радара и оптико-электронной системы.

MQ-1C Gray Eagle - это один из самых мощных беспилотников у США, он может подниматься на высоту более восьми километров и летать на расстояния до нескольких сотен километров.

О том, что эти БПЛА могут передать Украине, сообщалось еще в начале месяца.

Ранее в США заявили, что отправляют военную помощь Украине настолько быстро, насколько возможно.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.