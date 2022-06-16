Новые поставки вооружения предусматривают переход Украины на оружие НАТО - Столтенберг
Новый пакет военной помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО. Это гарантирует большую совместимость украинской армии и сил альянса.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее в НАТО говорили, что планируют обучать украинских военных пользоваться современным оружием.
При этом министр обороны Алексей Резников даже заявил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.
Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.
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