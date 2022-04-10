В НАТО собираются учить украинских военных за границей обслуживать и использовать современное оружие образцов Североатлантического союза.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом в НАТО планируют помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен, "учитывая перспективу, что война затянется на месяцы или даже годы".

Отмечается, что сейчас западные страны в значительной степени воздерживаются от поставок современного оружия, чтобы не обучать ВСУ его использованию.

Но восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без оборудования советского производства. Словакия передает Украине зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства, хотя теперь получит от США систему противоракетной обороны Patriot.

Напомним, что на прошедшей неделе глава МИД Украины Кулеба в Брюсселе встретился с генсеком НАТО и обсудил с ним поставки оружия в Украину.

Ранее в НАТО заявили о готовности за несколько недель перевооружить ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.