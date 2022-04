Анализируем события 9 апреля - 45-го дня войны Украины с Россией.

Ситуация на фронте 9 апреля

Утром Генштаб сообщал, что продолжается переброска танковых и десантно-штурмовых бригад из Беларуси, а также Курской и Брянской областей в направлении Белгородской и Воронежской областей РФ.

То есть ближе к восточным границам Украины. Под Белгородом построены полевые лагеря для этих соединений.

Более того, в российских телеграмм-каналах публикуют видео с техникой с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта. То есть, сейчас ее перебрасывают в Харьковскую область.

Под Изюмом армия РФ наступал в направлении сел Бражковка и Сулиговка у трассы на Барвенково. К слову, в сводке от 5 апреля Генштаб уже заявлял, что противник взял Бражковку.

В вечерней сводке Генштаба обращает на себя внимание сообщения о концентрации российских войск на харьковском направлении.

"В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - говорится в сообщении.

Продолжаются попытки "ЛДНР" захватить Рубежное, Попасную и Нижнее (Луганская область), а также Новобахмутовку (к северу от Донецка у трассы на Авдеевку).

В "ДНР" и России раньше заявлялось, что они уже взяли Новобахмутовку, но ВСУ, как видим, этого не подтверждают.

Но, как видим, серьезных изменений ситуация на фронте, судя по украинским сводкам, не претерпела. Кроме того факта, что российские войска накапливаются в Харьковской области и около нее у границы со стороны РФ. Но вот куда они затем будут направлены - вопрос открытый (но об этом подробнее ниже).

Динамика боев на ключевых участках отражена в картах американского института изучения войны (Institute for the study of war).

По состоянию на вчера, ключевые боевые действия шли в районе Изюма, Рубежного, Попасной, Мариуполе, а также на территории между Николаевым и Херсоном.

В Мариуполе, судя по карте Института, россияне и "ДНР" уже ведут бои в центре города и 7 апреля захватили мост, который ведет к заводу "Азовсталь" - главному укрепрайону ВСУ.

В тот же день российские войска уже вели бои на подступах к предприятию.

Российские телеграм-каналы утверждают, что армия РФ и "ДНР" уже зашли на территорию Мариупольского порта и ведут его "зачистку" (публикуя видео с территории порта). Украинские источники эту информацию не подтверждали.

К слову, сегодня Зеленский назвал численность российских войск и сил "ДНР", которые, по его данным, штурмуют Мариуполь - 10 тысяч человек.

По карте Изюмского района видно, что россияне наступают как на юг - на Барвенково, так и на запад - в сторону Лозовой.

К юго-востоку от Изюма российская армия ведет операции уже вблизи границ Донецкой области.

В районе Рубежного и Северодонецка силы ВСУ сконцентрированы к северу от этой агломерации. Россияне, по их данным, которые пока не подтверждены объективно, достигли границ Донецкой области, продвигаясь к западу от Рубежного.

Также Институт приводит российские данные о том, что к границе Донецкой области противник подошел уже и в районе Попасной, обойдя ее с запада (сам город на карте обозначен как место российских операций, без устойчивого контроля над его территорией).

В общем, очевидно, российские войска и "ЛДНР" пытаются прорвать оборону украинских войск, чтоб осуществить бросок в сторону Бахмута, при этом им навстречу могут попытаться наступать российские войска и с севера. То есть задача - взять в кольцо украинские войска в районе Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. А возможно - и вообще на всем восточном фланге ООС.

Куда идет война?

Формально, все по-прежнему указывает на то, что готовится большое сражение на Донбассе. Начнется ли оно параллельно захвату Мариуполя или после того, как россияне закончат с приморским городом - пока сложно сказать.

Но, учитывая плотную городскую застройку на Донбассе, окружение и захват всей территории Донецкой и Луганской областей потребует больших ресурсов. Включая те, что могут освободиться после окончания операций в Мариуполе.

Перспективы развития событий активно обсуждают в Украине. На Донбассе предстоит две недели тяжелых боев и их судьба определит вторую фазу войны, заявил спикер Офиса президента Алексей Арестович.

"Их главная задача — взять Донбасс. Судя по тому, какое количество людей они кидают туда, политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Я думаю, что по итогу будет где-то 50/50: где-то мы по зубам получим, где-то они завязнут. Но у них нет резерва. Для того чтобы начать наступление опять по многим направлениям, им понадобится не менее двух месяцев для набора сил. Новый большой повтор они смогут сделать не раньше июня", - считает Арестович.

В тоже время, учитывая концентрацию российских войск вокруг Харькова нельзя исключать, что удар россияне могут нанести именно там (например, попытавшись полностью окружить город) - параллельно, или же вместо всеми ожидаемого удара по северу Донбасса (где наступление российской армии уже давно ждут украинские войска, готовясь к нему и хорошо укрепляясь).

Также спикеры украинской власти считают, что Россия может попытаться второй раз штурмовать Киев. Нельзя также исключать наступления на Одессу, как еще одну цель, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

"Если говорить о столице и о Киевском направлении, и о группировке российских войск в Беларуси — к сожалению, исключать нельзя, что Киев будет следующим этапом их атак. Однако главная задача врага — это наступление на Донбассе, в Луганской и Донецкой областях. На территории первой россияне стремятся захватить Попасную и Рубежное, а во второй приоритетной целью остается Мариуполь. Его стремятся оккупировать, чтобы продолжить наступление по направлению Славянск — Краматорск", - сказал Денисенко.

Но пока идут движения по Донбассу, под Киевом строятся укрепления - на случай возвращения российской армии, рассказал глава обороны области Александр Павлюк.

Переговоры или война?

Сегодня в Украину внезапно для всех прибыл британский премьер Борис Джонсон.

Он является наиболее последовательным сторонником идеи, что переговоры Украины с Россией - пока плохая идея, потому что Киев должен сперва одержать победу на фронте и только затем заключить мир на приемлемых для себя (и Запада) условиях.

Накануне Британия одобрила новые военные поставки Украине - как ранее и США. То есть обе этих страны выступают за то, чтобы Украина могла дольше сопротивляться России.

Не исключено, что Джонсон решил самолично "презентовать" эту помощь. А также донести какие-то позиции лично до Зеленского.

Собственно, именно об этом и были заявления Джонсона после встречи с президентом Украины. Он обещал еще больше оружия и "обеспечить победу над Путиным".

Собственно, это именно те позиции, которые премьер озвучивал и раньше: продолжать войну и пока что ни о чем с Россией не договариваться до тех пор, пока не будет ей нанесено военное поражение. Но сам факт личного визита может говорить о том, что в Киеве далеко не все однозначно согласны с этим тезисом.

По крайней мере, Владимир Зеленский неизменно подтверждает готовность продолжать диалог с российской делегацией. Он заявлял это и после трагедии в Буче, и сказал сегодня в интервью немецкой газете Bild: "Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров".

То есть, идет явное расхождение двух линий - между "партией войны" на Западе и Банковой. Офис президента в этой связи периодически делает намеки, что кое-кто из партнеров пытается "воевать с Россией до последнего украинца".

Говорится это в контексте того, что Запад пока не открывает массовых поставок тяжелых вооружений Украине, без которых ВСУ не смогут провести крупных контрнаступательных действий и вернуть захваченные территории.

Но в целом понятно, что украинское руководство также заинтересовано в том, чтобы война, которая с каждым днем будет ввергать страну в тяжелый кризис и нести огромные разрушения, была завершена.

И с Запада по этому поводу идут самые разноречивые сигналы. Кроме Британии, а также США, которые прочат этому конфликту затяжной характер, в пользу войны раздаются голоса и в Европейском союзе.

Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным путем. "Эта война будет выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter.

Заявлений о приоритетности военной победы над политико-дипломатическим решением конфликта лидеры Евросоюза не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане.

То есть определенная часть Запада делает ставку на военный, а не дипломатический сценарий.

В Киеве это вызывает настоящий "когнитивный диссонанс" - особенно учитывая то, что Украине достаточно оружия не дают, а заодно и энергоносители у России покупают.

Так, советник главы ОП Михаил Подоляк пишет, что ЕС фактически "софинансирует" войну России против Украины.

"37 миллиардов евро получила России от европейских стран за энергоносители в течение первых 40 дней войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны. Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, да еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя. Такая позиция партнеров наряду с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий... Зачем Европа продолжает финансировать россиян?", - спрашивает Подоляк.

Главный вопрос тут - какое решение примет по итогу Зеленский. Зависеть оно будет от международной поддержки того или иного сценария урегулирования этого конфликта.

Но "генераторы" этой поддержки могут быть не только на Западе.

В том же интервью Bild украинский президент заявил, что предложил стать гарантами соглашения Индию и Китай. Как известно, они не присоединились к антироссийским санкциям. А Китай неоднократно давал понять, что поддерживает переговорный процесс Киева и Москвы по прекращению войны на основе провозглашения нейтрального статуса Украины.

В общем, пока ситуация с переговорами крайне неопределенная из-за очень разных "вводных" которые покупают извне.

Но в конченом счете, как мы уже писали, решающее значение на ход (и на возможный исход) переговоров окажет развитие ситуации на фронте.