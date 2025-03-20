Когда говорят о том, где может начаться война в Азии с участием Китая и США, чаще всего упоминают Тайвань – остров, который Пекин хочет вернуть под свой контроль. В связи с этим часто проводятся параллели и с Украиной, где в роли Украины, естественно, Тайвань, а в роли РФ – Китай.

Однако аналогия эта довольно условная. Хотя бы потому что Тайвань по международному праву является территорией Китая, что будет в случае начала вооруженного конфликта прямо влиять на отношение к нему основных мировых игроков.

В то же время в Азии есть страна, ситуация в которой очень напоминает положение в Украине в 2013 году накануне Майдана.

Это Филиппины.

Там также есть разделение на "прокитайскую" и "проамериканскую" партии. Причем разделение это не только политическое, но и географическое – одни регионы страны поддерживают первую партию. Другие – вторую.

И как раз сейчас там разворачивается крупный кризис, которые, если он перейдет в острую фазу, может сделать страну полем прокси-войны (а возможно и не только прокси) между США и Китаем.

Подробности – в статье "Страны".

Ордер для Родриго

На фоне бурных событий вокруг войны Украины, практически незамеченным остался достаточно громкий скандал, произошедший на прошлой неделе в Филиппинах, которые нередко называют ключом к контролю в регионе, через который проходит до трети мировой торговли. Речь идёт об аресте экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в аэропорту Манилы 11 марта.

79-летнего экс-президента арестовали по ордеру Международного уголовного суда, который обвиняет Дутерте в преступлениях против человечности во время войны с наркомафией, которую Дутерте развернул во время своего правления в 2016-2022 годах, когда от рук полицейских погибли от 5 (по официальным данным) до 50 (по неофициальным данным) тысяч человек, зачастую убитых в ходе внесудебных казней. Расследование началось ещё в 2018 году, когда Дутерте ещё был при власти, в ответ на что он заявил о выходе Филиппин из-под юрисдикции МУС. Однако это не привело к прекращению расследования, так как в МУС заявили, что имеют полное право расследовать то, что произошло в те времена, когда юрисдикция МУС на территорию Филиппин распространялась.

5 марта 2025 года МУС выдал ордер на арест Дутерте, и ключевой вопрос заключался в том, станут ли действующие власти страны во главе с президентом Фердинандом Маркосом-младшим исполнять этот ордер, либо же будут стоять на позиции того, что Филиппины МУС более неподсудны. Как видно, Маркос выбрал первое, и это решение может привести к непредсказуемым последствиям для Филиппин, где уже много лет развивается серьёзный политический кризис. И чтобы понять, почему это решение может привести к далеко идущим последствиям, причём как для самих Филиппин, так и для мировой политики, нужно понять контекст происходящего.

Форпост США

Нынешний президент Филиппин, Фердинанд Маркос-младший, также известный как Бонгбонг Маркос приходится сыном Фердинанду Эммануэлю Эдралину Маркосу-старшему – бывшему филиппинскому диктатору, правившему страной с 1965 по 1986 годы. После свержения Маркоса-старшего в результате т.н. "Жёлтой революции", на Филиппинах пришла к власти Либеральная партия, а семья Маркос бежала из страны и несколько лет жила в США, пока в 1989-м, после смерти Маркоса-старшего, остальным членам семьи не позволили вернуться на родину.

В целом семья Маркос на Филиппинах была не слишком популярной, хотя всё ещё пользовалась большой поддержке в северных регионах страны – в Лусоне, и в особенности в Северном Лусоне, также известном как провинция Илокос, откуда происходит и семья Маркос. Именно благодаря этой поддержке Бонгбонгу Маркосу удалось стать губернатором Илокоса, а затем избраться в сенат. Тем не менее, претендовать на возвращение к власти в стране в целом семья Маркос не могла и Филиппинами почти безраздельно правила Либеральная партия: именно её представители становились президентами целых 30 лет подряд.

Либеральная партия проводила политику максимального сближения с США, благодаря которой Филиппины традиционно являются главным оплотом Вашингтона в регионе: на территории страны находится несколько американских военных баз, важных для контроля над морскими путями (в том числе и путями, на которые завязана значительная часть внешней торговли Китая). Кроме того, США контролируют значительную часть экономики Филиппин, являясь главным источником инвестиций в страну и третьим по величине внешнеэкономическим партнёром.

При этом внутри страны против Либеральной партии копилось недовольство. В 2000-2001 годах там произошёл самый настоящий "майдан" с целью свержения президента-либерала Джозефа Эстрады, обвинённого в получении взятки в 8,7 миллиона долларов от представителей игорного бизнеса. Протестующим удалось добиться своего, однако либералы, вовремя открестившиеся от Эстрады, смогли сохранить власть: следующим президентом стала представительница Либеральной партии Глория Макагапал-Арройо, передавшая власть однопартийцу Бенигно Акино II, а ему должен был наследовать Мануэль Рохас.

Однако на этом этапе в "линии преемствования власти" произошёл сбой по имени Родриго Дутерте.

Называл Обаму "сыном шлюхи"

Дутерте с 1988 года был мэром Давао – крупнейшего города и главного порта острова Минданао, южной провинции Филиппин, считающейся главной житницей страны и обладающей богатыми залежами полезных ископаемых. Спецификой Минданао является большое количество мусульман-моро, склонных к сепаратизму, а также влияние коммунистов: гражданская война с вооружённым крылом последних, т.н. Новой народной партией, шла с 1969 года.

Дутерте сам был родом из Давао и прекрасно понимал специфику региона.

Он проявил незаурядные способности к дипломатии: известным образом дистанцируясь от центрального правительства, он завоевал популярность среди мусульман-моро, представители которого всегда числились среди его заместителей. Ему также удалось наладить более ли менее рабочие отношения с повстанцами-коммунистами, которые он объяснял необходимостью сохранения мира в регионе.

Однако дипломатическая гибкость сочеталась в нём с жёсткостью и даже жестокостью в ряде вопросов, одним из которых была борьба с наркоторговлей. Дутерте создал неформальные вооружённые группы, по сути казнивших подозреваемых в причастности к наркомафии на месте. Прямой связи между убийствами и Дутерте то ли не нашли, то ли не очень хотели искать, хотя он в общем-то не особо её скрывал: к примеру, в 2005 году, выступая на форуме, посвящённом борьбе с преступностью, он прямо заявил, что "Быстрые казни преступников остаются самым эффективным способом борьбы с похищениями и наркоторговлей".

Всё это привело к росту популярности Дутерте, которого многие называли вероятным кандидатом на пост следующего президента страны, однако скептики полагали, что он всё-таки недостаточно известен за пределами Минданао и выражали сомнения в том, что он обладает должным влиянием для того, чтобы бросить вызов власти либералов. Однако в этом деле у Дутерте нашёлся неожиданный союзник – семья Маркос и её молодой глава, Фердинанд Маркос-младший.

В итоге на выборах 2016 года Дутерте баллотировался на пост президента, а Маркос-младший – на пост вице-президента (вице-президента на Филиппинах выбирают на отдельных выборах). Формально Дутерте и Маркос не поддерживали друг друга и шли отдельно, однако оба они строили свою избирательную кампанию на критике либералов, и те, кто прислушивался к Дутерте на юге страны, голосовали за Маркоса, как человека со сходной политической позицией, и наоборот: северяне из Лусона, поддерживавшие Маркоса, автоматически оказывались как бы на стороне Дутерте.

В ходе избирательной кампании Дутерте обещал гражданам борьбу с преступностью и коррупцией, но что не менее важно, достаточно резко критиковал внешнюю политику либералов и их курс на чрезмерное сближение США. По словам Дутерте, США "используют Филиппины как военную базу", но "не проявляют уважения к стране", и этой практике следует положить конец.

В результате Дутерте одержал уверенную победу на президентских выборах, набрав 39 % голосов против 23 % у кандидата от либеральной партии Мара Роксаса, став первым президентом, не связанным с Либеральной партией, с 80-х годов, а если учесть, что диктатор Маркос-старший также был избран от Либеральной партии, то и за куда более долгий срок. Маркосу-младшему, кстати, повезло меньше: вице-президентские выборы он всё-таки проиграл (хотя и с минимальным отрывом) представительнице либералов Лени Робредо.

Став президентом, Дутерте принялся активно выполнять свои обещания – причём как во внутренней, так и во внешней политике. Собственно, именно так и началась его знаменитая война с наркомафией, в рамках которой Дутерте распространил на всю страну практику внесудебных расправ, уже освоенную им в родном Давао. Что же касается внешнеполитического вектора, то Дутерте начал резко разворачивать Филиппины от США в сторону Китая. Фактически сразу после вступления в должность, он отказался реализовывать решение Гаагского арбитражного суда, передающего Филиппинам права на добычу нефти на важном участке шельфа Южнокитайского моря: Дутерте заявил, что не хочет делать этот вопрос камнем преткновения в отношениях с Китаем, и вскоре подписал соглашение о совместной разработке полезных ископаемых. Дутерте положил конец многолетней практике совместных учений филиппинских и американских военных, и даже добился отмены подписанного при либералах Соглашения о военных посещениях, по сути, поставив тем самым под вопрос правовую основу дальнейшего существования американских военных баз на территории страны.

Политика Дутерте, подчас реально весьма жестокая, получила большую поддержку внутри страны – и встретила почти такую же резкую критику за её пределами. Критики сосредоточились в основном на преступлениях против человечности в ходе операций против наркомафии. Отвечая им, Дутерте совершенно не сдерживался в выражениях: например, генсека ООН Пан Ги Муна он назвал "не более чем очередным дураком" и пригрозил выходом Филиппин из Организации объединённых наций, а президента США Барака Обаму и вовсе назвал "сыном шлюхи".

Семейная рокировка

По конституции Филиппин, один человек может занимать пост президента всего один раз в жизни, и когда срок полномочий Дутерте подходил к концу, перед ним всерьёз возникла проблема преемственности власти.

Изначально он планировал передать её своей дочери Саре: он уже проделывал это в Давао, где в 2010 году Сара Дутерте баллотировалась в мэры из-за того, что её отец не мог выдвигать свою кандидатуру из-за конституционных ограничений на количество сроков.

Но в масштабах страны это могло не сработать: Сара не обладала известностью на общегосударственном уровне, а в отличие от Минданао одной лишь фамилии Дутерте для победы было недостаточно. Тогда-то Дутерте и решил формализовать свой союз с семьёй Маркос: в качестве кандидата в президенты на выборах 2022 года он поддержал Фердинанда Маркоса-младшего, а Сара Дутерте баллотировалась в качестве вице-президента.

Комбинация принесла хорошие результаты: Фердинанд Бонгбонг Маркос стал президентом, набрав 58,8 % голосов против 27,9 % у Лени Робредо, которой он проиграл вице-президентские выборы в 2016-м. Успех Сары Дутерте был ещё более внушительным: она получила 61,5 % голосов, тогда как её конкурент, либерал Кико Пангилинан – лишь 17,8 %. Впрочем, мало кто сомневался, что за Маркоса и Сару Дутерте голосовали преимущественно как за преемников курса Родриго Дутерте: в СМИ могли сколько угодно называть его "Палачом" и "Мясником", однако избиратели видели ситуацию несколько иначе.

Разворот Маркоса

Однако избирателей, рассчитывавших, что Бонгбонг Маркос продолжит политику Дутерте, ждало жестокое разочарование: практически сразу новый президент стал действовать ровно противоположно тому, что делал Дутерте – в особенности во внешней политике, где Маркос разорвал практически все заключённые при Дутерте филиппино-китайские соглашения, возобновил территориальные споры с Китаем по поводу Южно-китайского моря, а вот разорванные Дутерте договорённости с США не только возобновил, но и углубил: к примеру, сеть американских военных баз выросла более чем вдвое (с трёх до семи).

Всё это привело к противостоянию между Маркосом и династией Дутерте – зато позволило новому президенту сблизиться со вчерашними врагами-либералами, голоса которых обеспечили Маркосу большинство в Конгрессе для борьбы с его вчерашними союзниками Дутерте.

В октябре 2024 года Конгресс выдвинул Саре Дутерте обвинения в коррупции, злоупотреблении властью и нецелевом использовании бюджетных средств. Сара Дутерте заявила, что Бонгбонг Маркос готовит её убийство, и на случай, если это произойдёт, ею уже нанят киллер, который убьёт самого Маркоса, а также его жену и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса. Неясно, чего хотела добиться своим заявлением Сара Дутерте, но на пользу ей это не пошло: обвинения в угрозе убийством были приобщены к делу, и в феврале 2025 года Палата представителей вынесла ей импичмент. Теперь дело передали в Сенат, но отложили его рассмотрение до итогов промежуточных выборов в мае 2025-го.

Таким образом, арест Родриго Дутерте (которого, к слову, сразу после ареста экстрадировали в Гаагу) выглядит ожидаемым шагом в политике Бонгбонга Маркоса, который воспользовался популярностью семьи Дутерте для прихода к власти, но, получив эту самую власть, решил избавиться от вчерашних союзников. Правда, тем самым он подрывает и собственную легитимность, а также возбуждает серьёзное недовольство среди многочисленных сторонников Родриго Дутерте, в особенности на юге, в Минданао, где к центральным властям и без того принято относиться скептически, а действия Маркоса и вовсе воспринимаются как предательство. Следует помнить, что вооружённое противостояние с сепаратистами в Минданао длилось с 1969 года, и закончилось в 2019 году не в последнюю очередь усилиями Родриго Дутерте.

Но и союз с либералами, обладающими сильными позициями в центральной части страны, вряд ли будет таким уж прочным: для них Маркос всё равно останется наследником "того самого" Маркоса-старшего, к которому в либеральных кругах принято относиться отрицательно. Таким образом, Маркос, похоже, близок к тому, чтобы одолеть клан Дутерте, но тем самым закладывает основы для жестокого политического кризиса.

И если он перейдет в острую фазу то, с учетом "прокитайской" и "проамериканской" ориентации противостоящих сил, может сделать Филиппины ареной масштабного геополитического противостояния.

О том, к чему это может привести все видели на примере Украины.