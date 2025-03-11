Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дутерте известен своими заявлениями о том, что лично расстреливал наркоторговцев.

По данным агентства, в аэропорту Манилы после прибытия из Гонконга его арестовала филиппинская полиция "за преступления против человечности".

В правительстве отмечают, что в ходе антинаркотической кампании Дутерте во время его президентства 2016-2022 годов погибли более 6 000 человек. Правозащитные организации оценивают число погибших как более высокое, в основном среди бедных.

Политика подавления преступности с применением огнестрельного оружия принесла Дутерте известность, когда он был мэром города Давао на южном острове Минданао.

На днях Дутерте заявил, что делал это ради местных жителей и их детей, а потому готов сесть за это в тюрьму.

Отметим, что Дутерте известен в мире также из-за своих резких высказываний. Однажды он назвал президента США Барака Обаму "сукиным сыном".

Также после вторжения РФ в Украину он осудил Путина: "Многие говорят, что Путин и я - оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков. Мы принадлежим к двум разным мирам".

Напомним, МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".

Также мы писали, что в январе на территории Южной Кореи задержали президента Юн Сок Ёля, который пытался распустить парламент и установить военную диктатуру.