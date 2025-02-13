Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"OFAC обновил свой список граждан особых категорий и заблокированных лиц. Следующее лицо было добавлено в список: Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды", - сказано в тексте сообщения.

Интересно, что OFAC ранее вводило санкции сразу против нескольких лиц, но в пресс-релизе от 13 февраля указан только один Хан.

За неделю до этого, 6 февраля, санкции на Хана наложил Дональд Трамп, о чем информировал Белый дом.

Как указано в пресс-релизе на сайте Белого дома, причиной этого стал выданных прокурором ордер на арест израильского руководства.

"Я, Дональд Трамп, президент США, считаю, что Международный уголовный суд, учрежденный Римским статутом, совершил незаконные и необоснованные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля. МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС", - говорится в обосновании санкций.

Санкции против МУС включают блокировку имущества и активов, а также приостановку въезда в США сотрудников суда и их ближайших родственников.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре. Но подготовка к этому велась с весны прошлого года.

Еще в июне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против Международного уголовного суда за проведение им разбирательств в отношении США и их союзников.