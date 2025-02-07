Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда в Гааге, обвинив его в предвзятых действиях против США и Израиля.

Соответствующий указ появился на сайте Белого дома.

Документ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

В указе также говорится, что действия МУС "создали опасный прецедент", который может подвергать американских граждан и военных преследованию и аресту за рубежом.

"Суд начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль", - говорится в сообщении.

Также Трамп заявил, что суд "еще больше злоупотребил своей властью", выдав "необоснованные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта".

"МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны", - говорится в приказе президента США.

По его словам, действия МУС "создали опасный прецедент, напрямую подвергая опасности нынешний и бывший персонал США, включая действующих военнослужащих вооруженных сил, подвергая их преследованиям, оскорблениям и возможному аресту".

"Это злонамеренное поведение, в свою очередь, угрожает посягательством на суверенитет Соединенных Штатов и подрывает критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики правительства США и наших союзников, включая Израиль", - заявил Трамп.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже поблагодарил Трампа.

Отметим, что в 2019 году Трамп уже вводил санкции против МУС, которые позже отменил Байден.

Напомним, Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа, а живущие там палестинцы должны быть переселены в другие места. ХАМАС уже отверг этот план.