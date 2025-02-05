Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа, а живущие там палестинцы должны быть переселены в другие места. ХАМАС уже отверг этот план.

Как сообщило агентство Reuters, Трамп представил этот план на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Нетаньяху, находящимся с визитом в Вашингтоне.

По словам Трампа, сектор полностью разрушен, и США будут его восстанавливать.

Ранее в тот же день Трамп высказал предложение палестинцам навсегда переселиться из сектора Газа в соседние страны.

Американский президент, в частности, назвал Газу "местом сноса". Он повторил свой призыв к Иордании, Египту и другим арабским государствам принять жителей сектора Газа, заявив, что у палестинцев нет другого выбора, кроме как покинуть прибрежную полосу.

"Зачем им возвращаться? Это место было адом", - сказал Трамп и предложил предоставить палестинцам "хороший, свежий, красивый участок земли" для проживания.

Также он дал понять, что не видит мира, в котором палестинцы когда-либо вернутся в Газу.

"Я не думаю, что люди должны возвращаться в Газу. Я думаю, что Газа была для них очень неудачной. Газа - это не место для жизни людей", - добавил президент США.

ХАМАС уже отверг предложение Трампа. В движении заявили, что заявление президента США представляет собой "вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело".

Напомним, западные издания сообщали, что Трамп сыграл решающую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС.

Ранее мы писали, что Трамп прекратит финансирование Агентства ООН по оказанию помощи Газе (БАПОР).