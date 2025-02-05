Трамп предложил палестинцам переселиться и заявил, что США возьмут под контроль Газу. ХАМАС против
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа, а живущие там палестинцы должны быть переселены в другие места. ХАМАС уже отверг этот план.
Как сообщило агентство Reuters, Трамп представил этот план на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Нетаньяху, находящимся с визитом в Вашингтоне.
По словам Трампа, сектор полностью разрушен, и США будут его восстанавливать.
Ранее в тот же день Трамп высказал предложение палестинцам навсегда переселиться из сектора Газа в соседние страны.
Американский президент, в частности, назвал Газу "местом сноса". Он повторил свой призыв к Иордании, Египту и другим арабским государствам принять жителей сектора Газа, заявив, что у палестинцев нет другого выбора, кроме как покинуть прибрежную полосу.
"Зачем им возвращаться? Это место было адом", - сказал Трамп и предложил предоставить палестинцам "хороший, свежий, красивый участок земли" для проживания.
Также он дал понять, что не видит мира, в котором палестинцы когда-либо вернутся в Газу.
"Я не думаю, что люди должны возвращаться в Газу. Я думаю, что Газа была для них очень неудачной. Газа - это не место для жизни людей", - добавил президент США.
ХАМАС уже отверг предложение Трампа. В движении заявили, что заявление президента США представляет собой "вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело".
Напомним, западные издания сообщали, что Трамп сыграл решающую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС.
Ранее мы писали, что Трамп прекратит финансирование Агентства ООН по оказанию помощи Газе (БАПОР).