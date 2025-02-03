Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ о выводе США из Совета ООН по правам человека и прекратит финансирование Агентства ООН по оказанию помощи Газе (БАПОР).

Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что США уже давно обвиняют Совет ООН в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.

Помощь БАПОР приостановила еще администрация бывшего президента США Джо Байдена после сообщений о том, что сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее мы писали, что Израиль признал БАПОР террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Между тем недавно сообщалось, что Трамп подпишет указ о депортации всех иностранцев-антисемитов, включая студентов. Депортации будут подлежать все иностранцы, принимавшие участие в палестинских митингах после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и нарушившие общественный порядок в ходе этих митингов.

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