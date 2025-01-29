Президент США Дональд Трамп подпишет указ о депортации всех иностранцев-антисемитов, включая студентов.

Об этом сообщает газета The New York Post.

Депортации будут подлежать все иностранцы, принимавшие участие в палестинских митингах после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и нарушившие общественный порядок в ходе этих митингов.

Напомним, что в конце декабря 2023 года противники войны в Палестине ворвались в Капитолий США. Участники акции повторяли требование о немедленном прекращении огня. Перед стеной из протестующих с плакатами выставили ряд детской обуви, символизирующий палестинских детей, погибших от израильских обстрелов.

Также сообщалось, что в начале января 2024 года сотрудников Белого дома эвакуировали после начала пропалестинских протестов.

А весной того же года в Штатах бушевали массовые студенческие протесты в поддержку Палестины и против действий Израиля. В акциях протеста приняли участие студенты Йельского, Нью-Йоркского, Колумбийского, Гарвардского университетов и Массачусетского технологического института.