В Соединённых Штатах Америки пропалестинские активисты снова прорвались в Капитолий.

Видео акции публикуют телеграм-каналы и издания.

На кадрах можно увидеть десятки людей, занявших нижний этаж правительственного здания. В руках они держали плакаты, на самом крупном, что попал в кадр, различима надпись "Люди выбирают жизнь. Немедленное перемирие".

Участники акции хором нараспев повторяли требование о немедленном прекращении огня. Перед стеной из протестующих с плакатами выставили ряд детской обуви, символизирующий палестинских детей, погибших от израильских обстрелов.

Сообщается об аресте порядка 60 демонстрантов, призывавших в здании Конгресса к прекращению огня в Газе и к отказу США от передачи военной помощи Израилю.

Ранее появлялись видео и фото как в Капитолий США ворвались протестующие против помощи Израилю и войны в секторе Газа. Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев. Всего в акции участвовали несколько сотен человек.

Мы также публиковали видео многотысяного митинга в Вашингтоне в поддержку Израиля в войне с ХАМАС.