В здание Капитолия США прорвались протестующие, которые требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа и передачи помощи властям Израиля.

Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев. Всего в акции участвуют несколько сотен человек.

Активисты призывают прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю.

Полиция пытается остановить акцию протеста.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

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