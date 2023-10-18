Отсутствие со стороны Совета безопасности ООН осуждения атаки ХАМАС на Израиль непостижимо. Израиль требует извинений от ООН, которая годами позволяла ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа.

С таким заявлением выступил на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, представитель Израиля при организации Гилад Эрдан.

"Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете поспешили признать ложь подобных ИГ террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", - сказал Эрдан.

Он назвал непостижимым то, что Совбез до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство.

"До сегодняшнего дня вы не сделали самую базовую вещь. Вы как Совет не осудили жестокую атаку ХАМАС. Это просто непостижимо. Вы не можете прийти к консенсусу даже по такому базовому вопросу. Вы не уделяете внимания тому, что надо сделать, чтобы освободить Газу от ХАМАС, обеспечить конец тирании над жителями Газы. Вместо этого Совет зациклился исключительно на гуманитарных коридорах и помощи. Это важные и благородные задачи, но они определенно не помогут предотвратить новое кровопролитие ХАМАС", - заявил дипломат.

Ранее в Совбезе ООН США ветировали резолюцию Бразилии об отмене указания Израиля жителям Газы выехать на юг сектора.

Также ООН предупредила Израиль о том, что в ходе конфликта возможно совершение военных преступлений, которые будет расследовать суд.