Президент США Джо Байден заявил, что ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли в Газе случайно нанесли палестинские радикалы.

Об этом сообщает издание Al Jaseera приводя слова Байдена во время его краткой речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

"С учетом информации, которую мы видим по состоянию на сегодняшний день, складывается впечатление, что это является результатом случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой в Газе", — сказал американский лидер, говоря о трагедии в больнице Аль-Ахли.

Ранее Байден заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе наносил не ЦАХАЛ.

"Похоже, удар по больнице в Газе был нанесён другой командой", — заявил президент США, когда в аэропорту его встретил премьер-министр Израиля.

Мы также сообщали, что спецслужбы США расследуют обстоятельства удара по больнице в Газе.

"Между израильской стороной и американской стороной были переговоры. Мы поделились знаниями, которые у нас есть, информацией, которой мы располагаем, с американцами", — сказал Марк Регев, советник премьер-министра Израиля.