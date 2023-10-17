После ракетного удара по больнице Аль-Ахли в Газе погибли не менее пятисот человек. Фото и видео
В результате удара по больнице Аль-Ахли в Газе погибли по меньшей мере 500 человек.
Об этом заявил представитель Минздрава Газы, сообщает ВВС. Видео взрыва и первых минут после удара, снятых местными жителями, публикуют телеграм-каналы.
По неподтверждённым данным, к настоящему времени число погибших мирных жителей дошло до 1000 человек.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим в больнице в секторе Газа, сообщает агентство WAFA.
Представитель израильской армии заявил, что причина инцидента неизвестна и военные выясняют подробности произошедшего.
Удар по больнице Аль-Ахли вызвал широкую реакцию в мире.
МИД Египта опубликовало заявление, в котором говорится, что международное сообщество должно срочно вмешаться, чтобы остановить подобные нарушения прав человека.
Вслед за Египтом премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал авиаудар по Аль-Ахли "ужасным и абсолютно неприемлемым".
Также с осуждением удара по больнице выступила Иордания, а президент Турции Реджеп Эрдоган призвал мировое сообщество остановить "беспрецедентную жестокость в Газе".
Ранее В ООН намекнули, что Израиль совершает военные преступления по отношению к населению сектора Газа.
Как мы сообщали, представитель ВОЗ заявил, что половина из 2800 погибших в секторе Газа от израильских авиаударов — женщины и дети.