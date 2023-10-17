В результате удара по больнице Аль-Ахли в Газе погибли по меньшей мере 500 человек.

Об этом заявил представитель Минздрава Газы, сообщает ВВС. Видео взрыва и первых минут после удара, снятых местными жителями, публикуют телеграм-каналы.

По неподтверждённым данным, к настоящему времени число погибших мирных жителей дошло до 1000 человек.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по погибшим в больнице в секторе Газа, сообщает агентство WAFA.

Представитель израильской армии заявил, что причина инцидента неизвестна и военные выясняют подробности произошедшего.

Удар по больнице Аль-Ахли вызвал широкую реакцию в мире.

МИД Египта опубликовало заявление, в котором говорится, что международное сообщество должно срочно вмешаться, чтобы остановить подобные нарушения прав человека.

Вслед за Египтом премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал авиаудар по Аль-Ахли "ужасным и абсолютно неприемлемым".

Также с осуждением удара по больнице выступила Иордания, а президент Турции Реджеп Эрдоган призвал мировое сообщество остановить "беспрецедентную жестокость в Газе".

Ранее В ООН намекнули, что Израиль совершает военные преступления по отношению к населению сектора Газа.

Как мы сообщали, представитель ВОЗ заявил, что половина из 2800 погибших в секторе Газа от израильских авиаударов — женщины и дети.