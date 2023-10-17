Война Израиля с палестинским милитарным движением ХАМАС будет долгой и трудной.

Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви, пишет газета Times of Israel.

"Война будет тяжёлой и долгой, и ЦАХАЛ победит в ней", — написал Герци Халеви в письме израильским военным.

По словам Халеви, после вторжения палестинских боевиков 7 октября инициатива уже перешла к израильским военным.

"Мы нанесли ущерб инфраструктуре противника, его руководству, он понёс тяжёлые потери. Мы получили удар и несём за это ответственность, но теперь инициатива в наших руках", — отмечается в письме.

Ранее армия Израиля заявила о готовности к наземной операции в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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