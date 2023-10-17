Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер считает, что Израиль откладывает наступление в сектор Газа из-за давления США. Он уже неделю находится на юге Израиля.

Об этом пишет издание.

По его информации, сухопутное наступление ЦАХАЛ должно было начаться в ночь на воскресенье, но его перенесли.

Одной из причин стала плохая погода в регионе, но главным фактором журналист называет позицию США.

"Я думаю, это связано с международным давлением, в первую очередь США. Это было ясно видно по некоторым решениям. Американцы играют для израильтян очень важную роль, особенно в военном плане как защищающая их держава. Я думаю, оттуда были сигналы подождать, что станет с заложниками. Среди них много граждан США", - сказал Ронцхаймер.

В качестве примера он привёл поставки воды и электричества на юг сектора Газа, которые Израиль восстановил после заявления госсекретаря Блинкена.

Как считает Ронцхаймер, США не хотят допустить, чтобы при начале наступления боевики стали выкладывать видео с казнями американцев. Также Вашингтон обеспокоен судьбой мирных жителей Газы и возможной реакцией на операцию в Европе и арабских странах.

SPIEGEL пишет, что наступление начнется после визита Байдена в Израиль, которое запланировано на завтра.

Напомним, в ХАМАС заявили, что готовы обменять всех израильских заложников на палестинцев в тюрьмах Израиля.

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