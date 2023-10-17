Белый дом официально подтвердил визит президента США Джо Байдена в Израиль. Это произойдет в среду, 18 октября.

Об этом сообщил госсекретарь США Энотони Блинкен на брифинге в Тель-Авиве.

"Он приезжает сюда в критический момент для Израиля, для региона и для всего мира", - сказал Блинкен.

Также госсекретарь сообщил, возможный прорыв в предоставлении гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа был достигнут в ходе его семи с половиной часовой встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Затем Байден отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии, добавили в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден одобрил наземную операцию Израиля в секторе Газа, но предостерег Тель-Авив от оккупации анклава.

Накануне в Конгресс США была внесена резолюция с призывом к администрации Байдена требовать немедленной деэскалации палестино-израильского конфликта и прекращения огня в "оккупированной Израилем Палестине".

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