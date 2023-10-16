Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе, но ему ответили, что сейчас для этого "неподходящее время". Визит может состояться позже.

Об этом заявляет издание Ynet со ссылкой на источники.

"В любом случае, это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Президент Украины заинтересован в визите, но ему будет трудно совершить целевую поездку, поэтому ожидается, что визит будет частью более широкой поездки в Европу", - сообщает издание.

Ранее издание сообщало, что Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль.

Накануне, президент Украины заявил, что "право Израиля на защиту не подлежит сомнению". Он призвал находящихся в стране граждан Украины "внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией".

Напомним, армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться. Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.