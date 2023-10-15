Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 15 октября.

Видео опубликовано в Telegram-канале президента Украины.

По словам Зеленского, российских ударов с приближением зимы станет больше. В частности, будет больше ударов по объектам генерации и сети.

Также президент сообщил, что Украина сейчас усиливает ПВО, договаривается с западными партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не предпринимались.

Напомним, накануне в вечернем обращении Зеленский назвал уходящую неделю "неделей ПВО для Украины" и поблагодарил западных союзников за поддержку и пакеты военной помощи после встречи в формате "Рамштайн".

Ранее Зеленский сообщил, что Украина попросила западных союзников передать на время зимы системы ПВО.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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