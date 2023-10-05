Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 5 октября.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, где погиб 51 человек. Подвел итоги визита в Гранаду, сказав, что систем ПВО в Украине перед зимой будет больше.

Напомним, в попавшем под удар кафе в Грозе поминали умершего военного. При обстреле погибла шестая часть жителей села. Кроме того, сообщалось, что при попадании ракеты погибли сын военного, которого поминали в этот день - тоже военнослужащий, а также его жена и мать.

В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут. Предварительно установлено, что удар наносился ракетой "Искандер".

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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