Зеленский пообещал, что к зиме в Украине будет больше ПВО. Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 5 октября.
Главное из заявлений президента:
- Прокомментировал ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, где погиб 51 человек.
- Подвел итоги визита в Гранаду, сказав, что систем ПВО в Украине перед зимой будет больше.
Напомним, в попавшем под удар кафе в Грозе поминали умершего военного. При обстреле погибла шестая часть жителей села. Кроме того, сообщалось, что при попадании ракеты погибли сын военного, которого поминали в этот день - тоже военнослужащий, а также его жена и мать.
В МВД считают, что ракетный удар по кафе в поселке Гроза мог навести корректировщик. Его уже ищут. Предварительно установлено, что удар наносился ракетой "Искандер".
Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.
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