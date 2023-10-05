Президент Украины Владимир Зеленский в испанской Гранаде, где проходит ІІІ саммит Европейского политического сообщества, встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщил президент Украины в своем телеграм-канале.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты", - сообщил президент Украины.

Как мы рассказывали, вчера Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана. Зеленский сообщил, что обговорил с Ильхамом Алиевым взаимодействие по вопросам региональной безопасности.

Напомним, ранее президент Азербайджана отказался от переговоров с премьер-министром Армении. Баку отозвал свое участие в пятисторонней встрече, которая должна была состояться в Испании. По данным азербайджанских СМИ, Баку счел атмосферу переговоров "антиазербайджанской" и предложил, чтобы в диалоге принимала участие Турция. Однако Франция и Германия оказались против.