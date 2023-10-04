Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Баку отозвал свое участие в пятисторонней встрече, которая должна была состояться завтра в Испании.

Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Были запланированы переговоры в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС.

APA пишет, что Баку счел атмосферу в таком составе "антиазербайджанской" и предлагал, чтобы также принимала участие Турция. Но Франция и Германия были против.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.

Отметим, что сейчас наиболее существенный вопрос между Ереваном и Баку - это не столько Нагорный Карабах, сколько сухопутный коридор из Азербайджана в Турцию, проходящий через юг Армении.

Напомним, по данным ООН, в Нагорном Карабахе остались максимум тысяча этнических армян. Представители ООН были поражены тем, как внезапно и одномоментно местное население покинуло свои дома.

А Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд за расовую дискриминацию в Нагорном Карабахе.