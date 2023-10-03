В Нагорном Карабахе остались максимум тысяча этнических армян.

Об этом сообщает миссия ООН, которая завершила свою работу в регионе.

Миссия отметила, что в городе осталось очень мало местного населения. В Карабахском регионе остаются от 50 до 1000 этнических армян.

Представители ООН были поражены тем, как внезапно и одномоментно местное население покинуло свои дома. При этом в организацию не поступало никаких сообщений от опрошенных местных жителей о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня.

Из-за ограниченного доступа к сельским районам не было никакой информации о состоянии животноводства и сельского хозяйства, в том числе о том, смогут ли фермеры посеять пшеницу в предстоящем сезоне и готовы ли они к этому. Миссия не зафиксировала каких-либо разрушений сельскохозяйственной инфраструктуры или павших животных на дороге.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха уже уехали в Армению.

На кадрах телеканала Al Jazeera из Степанакерта видна пустая центральная площадь, заваленная мусором, брошенными детскими колясками и самокатами.

Поток переселенцев уже почти прекратился. На границе с Арменией уже нет колонн машин.

Ранее местное СМИ сообщали, что число беженцев из Нагорного Карабаха в Армению превысило сто тысяч.

Также публиковались апокалиптические кадры опустевшего Степанакерта в Нагорном Карабахе после массового исхода оттуда армян.