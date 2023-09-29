Агентство Associated Press опубликовало реакцию армянской диаспоры на прекращение существования непризнанной республики Нагорного Карабаха и массового исхода оттуда армян.

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Как пишет AP, армяне во всем мире шокированы происходящим, называя Карабах колыбелью армянской культуры и опасаясь, что теперь армянская община на этой территории полностью исчезнет.

Они обвиняют европейские страны, Россию и США, а также правительство самой Армении в неспособности защитить армянское население Карабаха.

Нагорный Карабах был "страницей надежды в армянской истории", сказала Народ Серуджян, преподаватель ливано-армянского университета в Бейруте.

"Это показало нам, что есть надежда вернуть землю, которая по праву принадлежит нам. Для диаспоры Нагорный Карабах уже был частью Армении", – заявил он.

"Падение Нагорного Карабаха – это не просто напоминание о геноциде (речь идет о геноциде армянского народа в 2015 году - Ред.) это его повторное переживание", – заявляет Диран Гилигуян, активист из Мадрида, имеющий армянское, ливанское и французское гражданства.

Напомним, накануне "глава" Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян выдал указ, согласно которому "республика" прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Ранее самая известная армянка в мире Ким Кардашьян в социальных сетях призвала президента США Джо Байдена "остановить новый геноцид армян".

А на днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.