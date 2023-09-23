Евросоюз пренебрег правами армян Нагорного Карабаха и не отреагировал жестко на силовые действия Баку поскольку Азербайджан стал одним из важных поставщиков газа в ЕС.

Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В прошлом году страны Евросоюза искали в срочном порядке мировых поставщиков газа, альтернативных России. И одной из таких стран оказался Азербайджан, доля которого на рынке газа ЕС увеличилась до 5%.

По мнению эксперта в области энергетики Фрэнсиса Перрена, именно проблемы в газовой области объясняют тот факт, что Европа стала осторожнее в своей привычной критике Баку за несоответствие европейским ценностям.

Ранее 60 французских депутатов левого и правого толка призывали Брюссель не иметь никаких дел со Азербайджаном, обвиняемым в "этнической чистке" в Нагорном Карабахе.

А Оливье Фор (социалист), Рено Мюзелье (республиканец) и Янник Жадо (эколог) выступили против "нашей новой зависимости от государства с воинственными устремлениями", имея в виду Азербайджан.

Ранее сообщалось, что ЕС осуждает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

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