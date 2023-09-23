В субботу, 23 сентября, в Украине идет 577-й день войны с Россией.

Как проходит контрнаступление, главные новости и заявления — в нашей хронике событий. Онлайн обновляется.

23 сентября: последние новости

11.00 Украинское контрнаступление скорее всего не достигнет своих целей - перерезать или "сузить" сухопутный коридор в Крым.

Об этом пишет New York Times в статье "Визит Зеленского показал стратегический разрыв между Украиной и США".

"Российские минные поля оказались мощной защитой, и украинское правительство чрезвычайно обеспокоено высокими жертвами, которые могут быть при любой попытке прорвать эти барьеры", - говорится в статье. Подробнее...

10.28 В Севастополе снова объявили ракетную опасность. Недавно там были взрывы ("власти" заявляют, что сбили ракету).

10.13 В Севастополе воют сирены воздушной тревоги.

09.45 Крымские паблики пишут о комбинированной атаке ракет и дронов на бухту Севастополя. Раздаются выстрелы и взрывы.

09.25 Ещё кадры утреннего взрыва в Севастополе.

09.00 Новые взрывы в Севастополе. Местные паблики пишут о прилете.

08.57 Спутниковые кадры до и после удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

08.55 Глава ГУР Буданов утверждает, что в ходе удара по штабу Черноморского флота был тяжело ранен командующий группировки российских сил на Запорожском направлении Александр Романчук.

"Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков (командир 200 ОМСБР Северного флота РФ - Ред.) находится без сознания", - заявил глава военной разведки "Голосу Америки".

Всего, как заявляет Буданов, во время удара погибло девять человек, ранения получили 16.

Россия данных о погибших и раненых не подтверждала.

08.48 Ночью 15 "Шахидов" атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области.

Почти все - 14 беспилотников - были сбиты.

08.23 В ночь на 23 сентября Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Применялись "Ониксы".

"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесщины, но это открытая территория. Критических и травмированных разрушений нет", - сообщила начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

08:00 Ночью в Днепре обломки "Шахида" упали на объект критической инфраструктуры, сообщил губернатор Сергей Лысак.

В Новоалександровской общине Днепровского района пострадали две АЗС и светофор.