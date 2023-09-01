Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что война должна быть перенесена на территорию РФ.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосийчук.

На вопрос о том, что тогда Украина потеряет поддержку Запада, он ответил:

"Мы не работаем такими методами, как РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которая понятно для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире они (операции в РФ - Ред.) будут, тем лучше", - заявил Буданов.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что не считает правильным переносить войну на территорию России, потому что тогда "мы точно останемся одни" (то есть, Украина может потерять западную поддержку).

Также мы писали о том, что Зеленский заявил об ударе украинским дальнобойным оружием по цели в 700 километров.

И о том, что США разговаривали с Украиной о запрете на применение американского оружия по территории РФ.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

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