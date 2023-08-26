Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что живёт со своей женой у него в рабочем кабинете. Об этом он рассказал во время интервью "Радио Свобода".

"Счастье всегда со мной, моя жена живет со мной в кабинете", - сказал Буданов.

Напомним, ранее во время интервью с Будановым в кадр попала лягушка, которая живет в его аквариуме. Судя по всему это шпорцевая лягушка, обычный обитатель аквариумов.

Также в интервью он заявил, что россияне с прошлой осени продолжают скрытую мобилизацию и сейчас Москва рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

Кроме того, ранее глава ГУР заявлял, что в Украине знают о планах Кремля, поскольку у украинской разведки есть источники, близкие к президенту России Владимиру Путину.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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