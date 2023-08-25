Россияне с прошлой осени продолжают скрытую мобилизацию и сейчас Москва рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

Глава разведки отметил, что у Кремля этот вопрос еще "не решен до конца".

Буданов говорит, что еще прошлой осенью в рамках "частичной мобилизации" было призвано около 350 тысяч россиян, после чего продолжалась скрытая мобилизация, ежемесячно дающая оккупационным войскам пополнение в 20-22 тысяч человек.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", — сказал Буданов.

Ранее Буданов заявил, что у разведки есть источники в окружении Путина.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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