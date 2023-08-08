В Верховной Раде предлагают мобилизовывать на общественные работы, а не на фронт, военнообязанных, которые не хотят воевать.

Автором законопроекта является народный депутат Георгий Мазурашу ("Слуга народа").

В пояснительной записке он говорит, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые воевать физически и морально. Более того, немотивированные мобилизованные часто деморализуют своих сослуживцев, могут нарушить приказ, оставить позиции или сдаться в плен, подставив побратимов.

"Попытка принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению", - считает Мазурашу.

Поэтому предлагает людей, которые по различным причинам не готовы идти воевать, привлекать к работам оборонного характера и обеспечивающим функционирование экономики.

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца - до 15 ноября 2023 года.

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