В Одесской области мобилизовали мужчину с инвалидностью с детства. Его отправили на фронт, несмотря на эпилепсию. У него случился приступ и он погиб.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Борис был местным добряком, которого знало все село. Работал на местном рынке, зарабатывал копейку на жизнь. Мужчине было 29 лет. Даже не было паспорта", – рассказывают местные жители.

В оперкомандовании ЮГ заявляют, что военкомат получил от больницы документы, что мужчина здоров и пригоден к военной службе. Сам ТЦК ситуацию не комментирует.

"Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они", - заявила спикер ОК Наталья Гуменюк.

Позже стало известно, что прокуратура проверяет обстоятельства мобилизации и гибели жителя Ширяево Одесской области.

По данным прокуратуры, мужчина умер в Николаеве по прибытии в воинскую часть.

Открыто несколько уголовных производств, за которыми прокуратура осуществляет надзор. Проверяется законность призыва мужчины и своевременность предоставления ему медицинской помощи.

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