В Одесской области правоохранители предотвратили выезд за границу 32-летнего уклониста, который пытался покинуть страну путем заключения фиктивного брака с 56-летней женщиной с инвалидностью. Сразу в день заключения брака мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска "Староказаче".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали заключившего фиктивный брак мужчину. Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение в откровенности супругов. Разница в возрасте между молодоженами существенная: женщина старше мужчины более чем на двадцать лет. А дата бракосочетания совпадала с днем начала свадебного путешествия за границу.

Оказалось, что "искра" в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения границы.

Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернете о возможности "совместить сердца" с женщиной с инвалидностью. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен.

Мужчина проживал в одном из сел Южненского городского общества Одесской области, а женщина родом из Одессы. "Влюбленные" оформили брак в Одессе и сразу направились к границе. Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили "смотрительницу", которая должна была все проконтролировать.

Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, их передали представителям Нацполиции.

Как писала "Страна", ранее НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам.

Также мы рассказывали, что полиция Киевской области получила от военкоматов сообщения о тысячах уклонистов.