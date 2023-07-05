НАБУ задержало помощницу "слуги народа" Марченко на взятке за обеспечение выезда уклонистам
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко и ее помощницу.
Об этом сообщил в телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.
По информации Мосийчука, Марченко была задержана на взятке 3000 долларов в Тернополе. Ее помощница за деньги решала вопросы с разрешением на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях".
Вскоре после появления поста Мосийчука само НАБУ заявило о разоблачении помощницы народного депутата, которая занималась организацией незаконного пересечения границы через программу "Шлях".
При этом проверяется причастность нардепа к совершению преступления.
"В настоящее время детективы проводят обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области", - заявили в НАБУ.
Фамилии в Бюро не называют, но, судя по всему, речь об упомянутой Мосийчуком Марченко. При этом, как следует из сообщения НАБУ, ее пока не задержали. Подозрение предъявлено только ее помощнице.
В конце июня ГБР сообщило, что в Тернопольской области правоохранители разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу через систему "Шлях". Участники преступной схемы отправляли за границу в качестве водителей людей, не имевших водительских прав. Стоила эта услуга семь тысяч долларов с человека. Транспортное "предприятие" по международным перевозкам зарегистрировал местный предприниматель с сообщниками.
Ранее в связи с тем, что правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делают левые документы на выезд мужчин призывного возраста и берут за это тысячи долларов с каждого, мы разбирались, как работает программа выезда "Шлях".