Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко и ее помощницу.

Об этом сообщил в телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По информации Мосийчука, Марченко была задержана на взятке 3000 долларов в Тернополе. Ее помощница за деньги решала вопросы с разрешением на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях".

Вскоре после появления поста Мосийчука само НАБУ заявило о разоблачении помощницы народного депутата, которая занималась организацией незаконного пересечения границы через программу "Шлях".

При этом проверяется причастность нардепа к совершению преступления.

"В настоящее время детективы проводят обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области", - заявили в НАБУ.

Фамилии в Бюро не называют, но, судя по всему, речь об упомянутой Мосийчуком Марченко. При этом, как следует из сообщения НАБУ, ее пока не задержали. Подозрение предъявлено только ее помощнице.

В конце июня ГБР сообщило, что в Тернопольской области правоохранители разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу через систему "Шлях". Участники преступной схемы отправляли за границу в качестве водителей людей, не имевших водительских прав. Стоила эта услуга семь тысяч долларов с человека. Транспортное "предприятие" по международным перевозкам зарегистрировал местный предприниматель с сообщниками.

Ранее в связи с тем, что правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делают левые документы на выезд мужчин призывного возраста и берут за это тысячи долларов с каждого, мы разбирались, как работает программа выезда "Шлях".