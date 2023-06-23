Полиция Киевской области получила от военкоматов шесть тысяч сообщений по поводу возможных уклонистов.

Об этом сообщил начальник полиции области Андрей Небытов в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день от ТЦК мы получили 6 тысяч сообщений по лицам, которые, по их мнению, уклоняются. По состоянию на сегодняшний день местонахождение уже 900 человек установлено, и они приведены к соответствующим должностным лицам территориальных центров комплектования", - заявил Небытов.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили очередную схему вывоза уклонистов за границу через систему "Шлях". Участники преступной схемы за 7 тысяч долларов отправляли за границу в качестве водителей людей, не имевших водительских прав.

А в Киеве разоблачили местного жителя, который продавал справки уклонистам для бегства за границу.

Ранее мы рассказывали, что из-за частого выявления преступной деятельности по незаконному выезду за границу лиц призывного возраста в Украине ужесточили меры контроля системы "Шлях".

Сообщалось, что более 11% мужчин призывного возраста не вернулись в Украину, получив возможность выехать по системе "Шлях". Речь идет о 9 373 выехавших.