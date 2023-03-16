В Киеве чиновника Минобороны подозревают в помощи уклонистам. Заместителя начальника одного из управлений Минобороны СБУ задержала в Киеве совместно с ГБР.

Об этом сообщает СБУ.

По ее данным, чиновник "организовал незаконное оформление документов для снятия граждан с воинского учета".

Для этого он использовал свои связи в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки в нескольких регионах.

Ранее мы рассказывали, что происходит со схемой выезда мужчин за границу через систему "Шлях" после череды громких скандалов.

Мы уже писали, что правоохранители открыли настоящую охоту на посредников, которые делали левые документы на выезд мужчин призывного возраста и брали за это по 2-3 тысячи долларов с каждого.

Теперь же стало сложно выехать водителям-дальнобойщикам и волонтерам.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.