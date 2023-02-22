Исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Трухин пошел на сделку со следствием и на суде признал, что предлагал полицейскому взятку.

По условиям соглашения, Трухин обязуется в течение месяца перечислить 6 млн грн в поддержку ВСУ и заплатить штраф в размере 68 тысяч грн.

Нардеп Ярослав Железняк предполагает, что теперь Трухин лишится депутатского мандата.

"Короче, в Раде скоро будет минус 4. То есть всего 405 депутатов. P.S. Да, в том числе потеряет мандат Александр Трухин (из-за заключения соглашения о признании виновности)", - написал он в телеграм-канале.

Как писала "Страна", в августе 2021 года нардеп Трухин попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Инцидент запомнился словами Трухина полицейскому, которые попали на нагрудную камеру: "Давай я тихонько в лес уйду".

Нардепу, исключенному позже из партии "Слуга народа", грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что предыдущие заседания суда по делу Трухина переносили из-за его зарубежной командировки, а также из-за того, что нардеп заболел коронавирусом.