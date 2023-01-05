Первое заседание суда по делу Трухина перенесли. Нардеп заболел коронавирусом
Первое заседание суда по делу нардепа Александра Трухина перенесли на 24 января. Его адвокат Олег Щевич сообщил, что нардеп заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничный лист.
Об этом сообщает "Суспильне".
Это и стало основанием для переноса заседания на другую дату.
Напомним, по версии следствия, в августе 2021 года нардеп попал в ДТП и пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.
Теперь нардепу, исключенному позже из партии "Слуга народа", грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.
Инцидент с Трухиным произошел 23 августа прошлого года, когда нардеп попал в скандал после кровавого ДТП и опубликованного после него видео, на котором он предлагал деньги полицейскому, чтоб замять скандал. На нагрудную камеру полицейского попали слова Трухина: "Давай я тихонько в лес уйду". Фраза стала мемом.
Позже в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.
Также на вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, Трухин ответил, что "никогда в жизни" этого не делал. Кроме того, Трухин заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.
Ранее Трухину вручили подозрение НАБУ и САП.