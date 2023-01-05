Первое заседание суда по делу нардепа Александра Трухина перенесли на 24 января. Его адвокат Олег Щевич сообщил, что нардеп заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничный лист.

Об этом сообщает "Суспильне".

Это и стало основанием для переноса заседания на другую дату.

Напомним, по версии следствия, в августе 2021 года нардеп попал в ДТП и пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Теперь нардепу, исключенному позже из партии "Слуга народа", грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.

Инцидент с Трухиным произошел 23 августа прошлого года, когда нардеп попал в скандал после кровавого ДТП и опубликованного после него видео, на котором он предлагал деньги полицейскому, чтоб замять скандал. На нагрудную камеру полицейского попали слова Трухина: "Давай я тихонько в лес уйду". Фраза стала мемом.

Позже в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.

Также на вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, Трухин ответил, что "никогда в жизни" этого не делал. Кроме того, Трухин заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.

Ранее Трухину вручили подозрение НАБУ и САП.