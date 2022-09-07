НАБУ и САП вручили подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Трухину.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Руководитель САП Клименко не дал черту тихонько в лес пойти", - написал Шабунин, сделав отсылку к скандальному видео с участием Трухина.

Напомним, что в резонансном кровавом ДТП с участием Трухина, которое произошло ровно год назад на Бориспольской трассе, виновным признали функционера полтавской "Слуги народа" Виктора Склему, который взял вину на себя.

В тоже время Трухин проходит по делу о предложении взятки должностному лицу (полицейскому) после этого ДТП. Судя по всему, именно по этому эпизоду Трухин сейчас и получил подозрение.

Трухин стал знаменитым после кровавого ДТП и опубликованного после него видео, на котором он предлагал деньги полицейскому, чтоб замять скандал.

Позже в сеть слили видео, снятое бодикамерой патрульного на месте ДТП и скандал разгорелся с новой силой. На кадрах видно, как Трухин просит правоохранителей отпустить его с места аварии и намекает на сумку с деньгами, которая лежит в автомобиле.

Также на вопрос журналиста "Страны" о том, пытался ли депутат дать взятку полицейскому, Трухин ответил, что "никогда в жизни" этого не делал. Кроме того, Трухин заявил, что в день ДТП алкоголь он не употреблял.