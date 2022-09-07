Агент НАБУ Евгений Шевченко, который ранее раскрыл детали дела по масштабному хищению гуманитарки в Запорожье, сообщил, что замглавы Запорожской ОГА Злата Некрасова 24 февраля покинула территорию Украины.

Злата Некрасова, по данным Шевченко, в конце августа получила подозрение от НАБУ в расхищении гуманитарной помощи. Такие же подозрения были вручены губернатору Александру Старуху и секретарю горсовета Запорожья Анатолию Куртеву.

Шевченко сообщает, что после выезда из Украины Некрасова жила в Вене в пятизвездочном отеле, где средняя цена за номер - 20 тысяч гривен в сутки.

Вернулась она в Запорожье через месяц после начала вторжения. Позже получила орден княгини Ольги от Зеленского.

После этого, по словам Шевченко, Некрасова начала заниматься хищением гуманитарки.

Ранее Шевченко заявлял, что в схеме по воровству гуманитарки участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

Ранее "Страна" подробно писала, почему НАБУ взялось за президентскую вертикаль.

Также глава Запорожской ОВА Александр Старух в комментарии "Стране" опровергал причастность к воровству помощи.

"Страна" подробно описывала, как работают схемы по воровству и перепродаже гуманитарки в Украине.