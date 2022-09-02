В Украине разразился громкий скандал с гуманитаркой.

Мы уже писали, что НАБУ совместно с СБУ провели в Запорожье многочисленные обыски, связанные, как утверждается, с коррупцией в сфере распределения гуманитарной помощи. Как говорят правоохранители, масштабы "освоения" гуманитарных грузов просто огромные: воровали кораблями и вагонами.

В круг подозреваемых попали сплошь руководящие работники, включая главу обладминистрации.

"Страна" уже детально описывала политические аспекты этого дела.

Но не менее интересны "рыночные" нюансы: как гуманитарку, которую должны были бесплатно раздавать людям, конвертировали в деньги. То есть как, собственно, работает схема.

Как написал на своей странице в Фейсбуке внештатный советник НАБУ Евгений Шевченко, "должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо".

Сеть "АТБ" тут же опровергла эту информацию.

Но, как утверждают эксперты, с которыми пообщалась "Страна", вне зависимости от того, было что-то в АТБ или нет, схемы, по которым гуманитарные товары могут попадать в розницу и уже не раздаваться, а продаваться, есть. Поэтому, в теории, поставить торговлю благотворительной помощью на поток можно.

"Слухи о том, что в Украине гуманитарку продают, появились буквально с первых дней войны. Правда, в основном, реализация шла через мелкие торговые точки, рынки", — говорит член исполкома Броварского горсовета и глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Мы сами занимаемся поставкой гуманитарных грузов. И были случаи, когда закрадывались сомнения, не идет ли она на продажу. Как-то привезли сухое картофельное поре для детского интерната, а несколько дней спустя увидели точно такое же на местном рынке. Товар специфический, в промышленных пятикилограммовых упаковках, новой для нашей страны марки. Такого я ранее в продаже не встречал. Тогда впервые появилась мысль о маркировке гуманитарной продукции. Обратились с такой просьбой к нашим немецким поставщикам, чтобы можно было пометить и сразу выявить попытку реализации. Гуманитарные грузы - это такой же товар, как и коммерческие партии. Если у нас годами завозили контрабанду и пускали ее по схемам, выдавая за вполне легальную продукцию, почему такой же фокус нельзя провернуть с гуманитаркой? Розничный продавец может даже не знать, что он через цепочку посредников запустил на свои полки благотворительную помощь. Но именно розница и волонтеры в конечном счете становятся крайними в скандалах о продаже гуманитарки", — добавил руководитель SAVE ФОП Сергей Доротич.

Разбирались, как гуманитарка попадает на полки магазинов.

Были вопросы по консервам

В "АТБ" уже отреагировали на обвинения внештатного советника НАБУ Шевченко. В официальном заявлении компании говорится, что информация о якобы реализации разворованной в Запорожье гуманитарной помощи через магазины сети не соответствует действительности.

"Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений по поставке на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе. Корпорация "АТБ" неоднократно извещала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и т.д. Эти товары, как и остальные импорты, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины. За последние месяцы компанией было получено множество запросов со стороны правоохранительных органов в рамках уголовных производств относительно вероятной реализации гуманитарной продукции. Также контролирующими органами неоднократно проводились соответствующие проверки в магазинах торговой сети "АТБ" по поводу этих подозрений. Никакого факта реализации гуманитарной продукции обнаружено не было", - говорится в заявлении.

Руководитель департамента коммуникаций сети "АТБ" Сергей Демченко сказал нам, что по поводу гуманитарки никаких запросов или проверок со стороны правоохранительных органов не было.

"Только пост Шевченко в Фейсбуке", - говорит Демченко.

По его словам, компания подготовила письмо на адрес руководства НАБУ, в котором просит дать разъяснения по поводу обвинений их внештатного советника Шевченко: на чем они вообще базируются и насколько правомочными являются.

"Надеемся, что получим обратную связь и уже потом будем решать, что с этим делать дальше", - говорит Демченко.

Он сообщил, что за последние два месяца им действительно поступило несколько запросов от правоохранительных органов по поводу возможной реализации гуманитарных грузов. В частности, были вопросы по польским консервам. Но компания предоставила все документы на товар, и они проверяющих удовлетворили.

"АТБ" сама импортирует продукцию из Польши и других стран. Соответственно, у нас есть полный пакет документов на нее. На товар, который к нам заходит от поставщиков, также есть документы, есть учет, мы не берем товар из ниоткуда. Сеть просто ставит продукцию на реализацию и затем возвращает поставщику средства, зарабатывая на торговой наценке. Все поставки можно проверить. В крупной сети провернуть аферу с гуманитаркой технически невозможно. Это же не киоски и не рынок", — говорит Демченко.

В "Сильпо" тему продажи гуманитарки пока никак не комментируют.

Отметим, что "Фоззи групп" (в которую входит сеть "Сильпо") также является крупным импортером, поэтому зарубежной продукции на полках ее магазинов традиционно много.

Как бесплатные товары становятся платными

Впрочем, посыл о невозможности продажи левого товара через отечественную розницу - аргумент, прямо скажем, так себе.

"Гуманитарка - это обычный товар. Если у нас годами торговали контрабандными мобильными телефонами, причем в больших и красивых магазинах, то что мешает точно так же продавать бесплатные зубные пасты и консервы? В принципе, реализация левого товара реальна. Правда, в крупной сети провернуть это сложнее, чем, скажем, в мелких магазинчиках у дома или на рынках и ярмарках, где нет ни кассовых аппаратов, ни документов на половину товара", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам нашего источника в ритейле, гуманитарку вполне можно сделать обычной продукцией.

"Первую закупку делает пул ФОП по упрощенной схеме якобы на рынке. Дальше пускают через цепочку посредников, разбавляя ассортимент еще каким-то уже легальным товаром. Документы, сертификаты все делают - полиграфическая промышленность у нас по-прежнему хорошо работает. Далее товар идет в торговлю. Документы на этом этапе уже в полном порядке, не к чему придраться. По сути, ритейл может и не знать, что продает гуманитарку. Хотя, конечно, практически всегда знают и получают свой процент за реализацию. Но это схема для крупных партий. Понятно, что с ящиком тушенки так заморачиваться не стоит. Есть и более простые варианты. Например, просто подкладывать гуманитарку к такой же коммерческой продукции. Или, что подходит для мелкой розницы, запускать вообще без документов. Но так можно продать разве что небольшие партии. Или нужно массовое покрытие, скажем, по рынкам нескольких регионов", — рассказал нам источник.

Его слова частично подтверждает и глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Частные предприниматели действительно могут закупать товар по упрощенной системе учета, и там не нужны первичные документы. В дальнейшем этот товар, уже легализированный через ФЛП, можно перебросить через цепочку посредников и, как говорится, концы в воду", - отмечает Кравец.

"Вы когда в магазин идете, не можете с уверенностью сказать, что на полке контрабанда. И продавец вряд ли может. Искать левую продукцию и пути ее поставок - это дело правоохранителей. Так что розница может даже не знать, что торгует той же гуманитаркой. Ей поставщик товар отгрузил, документы предоставил - вопросов нет. Что касается документов, то с этим у нас проблем нет: можно напечатать что угодно. Поэтому, мы как организация, занимающаяся поставкой гуманитарных грузов в Украину, и поднимаем сейчас вопрос маркировки продукции, которая должна раздаваться людям бесплатно. Причем лучше, если метить товар будут производители или отправители помощи", — считает Доротич.

Алексей Дорошенко, который с начала войны сам занимается раздачей гуманитарной помощи людям, говорит, что на самом деле в этой теме много нюансов.

"Во-первых, гуманитарная помощь, особенно в начале войны, шла без особого учета. Зачастую ее с машин людям раздавали, просто на улице. В последнее время 80% гуманитарки распределяется среди внутренне перемещенных лиц, поэтому тут контроля больше. Человек зарегистрировался - получил коробку, и за ней каждый месяц потом приходит. База ВПЛ у нас есть, так что все отследить и посчитать можно. Сложнее там, где близко линия фронта, освобождаются населенные пункты. Там часто раздача товаров идет хаотично, и все зависит от совести тех, кто раздает.

Во-вторых, гуманитарка очень неоднородная. Она заходит в Украину по нескольким каналам. Скажем, международная помощь от различных благотворительных фондов вообще шла без учета. Точнее, учет был общественным: раздавали людям, высылали отправителям фото и отчеты - и никаких вопросов не возникало. Но 50-100 ящиков вполне могли потеряться.

Есть грузы, адресованные напрямую отдельным регионам. Там ими занимаются ОВА, распределяя затем на места. Но если честно, не знаю, как там можно воровать. Местные власти эти грузы отслеживают как под микроскопом: сколько кому дали и не обделили ли "их" людей. Плюс хранятся они на городских складах, которые у мэров, поверьте мне, всегда на контроле. Чтобы провернуть массовое воровство, тут нужен масштабный сговор с участием правоохранительных органов", — говорит Дорошенко.

В то же время, по его словам, "слухи о продаже гуманитарки появились буквально сразу же после начала войны". Также на рынках обнаруживались товары, которые в теории могли быть из гуманитарных партий.

"Но доказать это непросто. Особенно в случае с отечественной продукцией, которой в гуманитарке тоже немало. Там - подсолнечное масло, консервы, выпечка - все то же самое, что продается в магазинах за деньги", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, поставить гуманитарку на полки в торговые сети не так просто.

"Чтобы завести хоть одну новую позицию, нужен сертификат. Его, конечно, можно сделать. Но это немалые деньги, поэтому на мелкие партии заморачиваться нет смысла. Даже под вагон товара невыгодно. Есть резон вкладываться, если ты собираешься затем торговать этим товаром месяцами. Что касается средств гигиены, зубных паст, то, как правило, в гуманитарных партиях намешано много торговых марок, и по каждой позиции сравнительно небольшие объемы. То есть, опять таки, для крупной розницы это неинтересно", — считает Дорошенко.

Впрочем, учитывая, что гуманитарный товар для нечистого на руку получателя полностью бесплатный, а в рознице его можно реализовать за деньги, прибыли тут просто зашкаливают. Поэтому, как говорят эксперты, подторговывать даже небольшими партиями выгодно. А крупными — в масштабах "кораблей и вагонов" — тем более. Даже с учетом расходов на документы и схемы с посредниками реально зарабатывать миллионы.