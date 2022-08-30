22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей – таковы масштабы хищений гуманитарной помощи, в которых подозревают руководителей Запорожья и области.

Об этом написал в Фейсбуке внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

"Должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо", – также сообщил он.

По словам Шевченко, подозрения выдвигаются главе Запорожской ОВА Александру Старуху, его заму Злате Некрасовой, секретарю Запорожского горсовета Анатолию Куртеву и депутату Запорожского горсовета Виктору Щербине.

Напомним, НАБУ с утра во вторник, 30 августа, провели обыски в Запорожском горсовете. Депутат горсовета Михаил Прасол сообщил, что следственные действия проводились в кабинетах секретаря Анатолия Куртева и его заместителя Анатолия Васюка. Он говорит, что "пришло время отвечать за завышенные в 300% бюджетные закупки медицины и продуктов".

Кроме того, подобные обыски проводят и в Одесской области. Как сообщает "Думская", в Измаиле высадился десант СБУ. Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины проверяют распределение гуманитарной помощи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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