В Украине разоблачили схему ввоза из Европы военной амуниции под видом гуманитарки и ее продажи по завышенным ценам волонтерским организациям. Сумма прибыли организаторов "бизнеса" достигает 72 миллиона гривен, а неуплаченных государству налогов — 23 миллиона.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным Офиса генпрокурора, двумя подозреваемыми в преступной деятельности оказались военнобязанные граждане Украины. Помимо незаконного ввоза и реализации товаров, мужчины незаконно пересекли границу с Венгрией, выехав на закупки 28 февраля 2022 года.

Используя поддельные документы, в соответствии с которыми поставщиками товаров являлись благотворительные организации, подозреваемые наладили ввоз в Украину товаров военного назначения.

По данным следствия, преступники создали группу в Telegram с объявлениями об ассортименте и продажах товаров военного нназначения. Основными заказчиками данных товаров были представители волонтерских и благотворительных организаций, предприятия и физические лица. Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых с целью обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений ВСУ, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах ведения активных боевых действий.

На данный момент Офис генерального прокурора выдвигает мужчинам подозрения в обвинении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах.







Ранее мы писали, что во Львове раскрыли схему продажи завезенных из Европы для помощи украинской армии авто. Мужчина продавал автомобили, предназначенные в качестве гуманитарной помощи для украинской армии.



На Прикарпатье "волонтеры" также торговали автомобилями, завезенными из Европы как гуманитарка для ВСУ.



Также "Страна" рассказывала, как на Волыни поймали благотворительный фонд на торговле гуманитаркой для ВСУ. Члены благотворительного фонда наладили поставки из стран Евросоюза гуманитарной помощи для военных нужд, но не отправляли полученное на фронт, а продавали.

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