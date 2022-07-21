На Волыни поймали благотворительный фонд на торговле гуманитарки для ВСУ
На Волыни благотворительный фонд торговал гуманитарной помощью для Вооруженных сил Украины. Члены благотворительного фонда наладили поставки из стран Евросоюза гуманитарной помощи для военных нужд, но не отправляли полученное на фронт, а продавали.
Об этом сообщили в МВД.
В частности, руководительница фонда пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военной обуви за 600 тысяч гривен.
Во время обысков у фигурантов изъяли 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи и черновые записи.
Общая стоимость изъятого - более 28 млн грн.
Ранее мы писали, что бюро экономической безопасности обнаружило факты продажи военной и гуманитарной помощи, идущей с Запада. Бюро занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью, в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги.
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