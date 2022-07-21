На Волыни благотворительный фонд торговал гуманитарной помощью для Вооруженных сил Украины. Члены благотворительного фонда наладили поставки из стран Евросоюза гуманитарной помощи для военных нужд, но не отправляли полученное на фронт, а продавали.

Об этом сообщили в МВД.

В частности, руководительница фонда пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военной обуви за 600 тысяч гривен.

Во время обысков у фигурантов изъяли 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи и черновые записи.

Общая стоимость изъятого - более 28 млн грн.

Ранее мы писали, что бюро экономической безопасности обнаружило факты продажи военной и гуманитарной помощи, идущей с Запада. Бюро занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью, в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.