В Киеве раскрыта схема незаконной торговли гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Нацполиция.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко, на незаконном складе был задокументирован сбыт товаров, которые предназначались в качестве гуманитарки для пострадавших от войны украинцев. Это консервы, крупы, мука, соль, сахар, соки, воды и другие продукты иностранного производства.

Во время обысков полицейские изъяли более десяти тысяч единиц продукции и упаковочно-фасовочной техники. Преступники распаковывали иностранные продукты и фасовали их в упаковки украинских производителей. Также в помещениях склада были обнаружены водочные изделия без акцизных марок.

Причастным к торговле гуманитаркой грозит до восьми лет заключения.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе поймали руководителя благотворительного фонда на хищениях гуманитарки для армии. Он организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов и других принадлежностей якобы для нужд военных. А потом продавал все это.

Также мы сообщали, что лекарства, поступающие в Украину как гуманитарная помощь, оказываются в аптеках.