Бюро экономической безопасности обнаружило факты продажи военной и гуманитарной помощи, идущей с Запада.

Об этом заявил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире телемарафона.

Мельник уточнил, что бюро занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью, в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги.

"Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", - сказал он.

По словам Мельника, Бюро экономической безопасности Украины открыло около десяти такого рода уголовных дел, однако это не полное количество подобных преступлений, так как и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные правонарушения.

Ранее "Страна" рассказывала, что лекарства, поступающие в Украину как гуманитарная помощь, оказываются в аптеках. В частности, известен случай продажи в аптеке одной из харьковских больниц повязок для восстановления пациентов после операции по удалению аппендицита.

Также мы сообщали, что глава одного из огромных благотворительных фондов в Одесской области был пойман на разворовывании гуманитарки. Он организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов и других принадлежностей якобы для нужд армии, а потом продавал все это.