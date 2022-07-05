Спрос на украинские военные облигации находится на низком уровне.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, первый аукцион военных облигаций в июле принес только 128 млн грн.

"Все больше наш бюджет зависит от внешней помощи", – пишет депутат.

Ранее мы писали, что Национальный бан Украины собирается продавать всем желающим военные облигации под 23,75% годовых. В то же время Минфин выступает категорически против такого решения.

Также "Страна" писала, почему правительство подняло ставки по военным гособлигациям и как связано с конфликтом Минфина с НБУ.

Напомним, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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